Yeliz Yeşilmen'den Metin Hara'yı kızdıracak yorum

Adana’da yaşayan Yeliz Yeşilmen önceki gün Nişantaşı City’s’de ilginç açıklamalar yaptı

21 Aralık 2018, Cuma 08:42
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Yeliz Yeşilmen'den Metin Hara'yı kızdıracak yorum

Yeliz Yeşilmen laf arasında yazar Metin Hara’ya laf attı. “Onu Adriana Lima ile yaşadığı aşk sayesinde tanıdım. Gidip ilk kitabını aldım. Ama hata ettim. Hiçbir şey anlamadım. İçi boş. Çocuk kitapları bile daha öğretici” dedi.

'HERKES YERİNİ BİLSİN'

Magazin dünyasında birçok kişinin kendisiyle aşık atmaya kalktığını da söyleyen Yeliz şöyle konuştu: “Bu camiada bir; Hülya Avşar, iki; İbrahim Tatlıses, üç; ben. Herkes yerini bilsin.”

POSTA/ALİ KESER

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