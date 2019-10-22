Uğur Akbaş'ın, eşi Yeliz Yeşilmen tarafından Instagram'da paylaşılan atletli fotoğrafı nedeniyle başı dertte. Sosyal medyada uzun süre gündem olan fotoğraf, Bilal Özbilge tarafından canlı yayında gösterilmişti.





Uğur Akbaş ise Bilal Özbilge'yi fotoğrafını ifşa ettiği gerekçesiyle tehdit etmiş ve Özbilge'ye hakaret etmişti. Akbaş hakkında tehdit ve hakaret sebebiyle açılan davada 9 aydan 4 yıla kadar hapis isteminde bulunulmuştu.









İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bilal Özbilge ve her iki tarafın avukatları katılırken, sanık Uğur Akbaş katılmadı. Özbilge’nin avukatı Levent Karakoç, sanığın adreslerine tebligat çıkarıldığını fakat tebligatların iade edildiğini belirterek, savunması alınmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.





Mahkeme, sanık Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.