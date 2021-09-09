Genellikle salonda dekorasyon amaçlı olarak yetiştirilen yelken ev ya da ofis ortamına çok kolay bir şekilde uyum sağlar. Mevsim geçişlerine çok kolay bir şekilde adapte olabilen barış çiçeği, ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek açan bir bitki türdür.

YELKEN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Yelken çiçeği adı ile bilinen bu çiçeğin diğer isimleri ise; barış zambağı ya da barış çiçeği şeklinde bilinir. Dünya çapında bilimsel ismi ise; spathiphyllum olarak bilinir. Yemyeşil, uzun ve parlak yaprakları ile dik gövdesinin uç bölümünde yer alan beyaz çiçekleri sayesinde çok çabuk bir şekilde tanınan bu çiçeğin bakımı da çok kolaydır. Barış çiçeği her ortama çok kolay bir şekilde kısa zaman içinde rahatlıkla uyum sağlayabilen bir çiçektir.

Hem görünümün güzel olması, hem de bakımının oldukça zahmetsiz olması bu çiçeğin daha çok tercih edilmesini sağlar. Çiçeğin bakımının doğru bir şekilde yapılması ile birlikte bazı püf noktaların bilinmesi de çok önemlidir. Yelken çiçeği için en önemli konu toprağıdır. Doğru bir toprak seçimi, barış çiçeğinin sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlar. Mineral bakımından oldukça zengin toprak çeşidinin tercih edilmesi, barış çiçeğinin kısa zaman içinde daha verimli bir şekilde yetişmesine destek olur. Bu tür toprakların tercih edilmesi ise, çiçeği daha hızlı büyümesine imkan sunar. Barış çiçeği her zaman nemi seven bir bitki türüdür.

YELKEN ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aynı zamanda bu çiçeğin çok güzel bir kokusu vardır. Genellikle de ferah kokusu sayesinde çok sık tercih edilir. Senenin her mevsiminde çiçek açabilir ve soğuklara dayanıklıdır. Köklerini ayırarak çok kolay bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Bu işlemin yapılması, çiçeği rahatlamasını sağlar. İç ortamlarda sigara dumanı gibi zararlı bileşenleri temizler.

YELKEN ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Yelken ya da Barış çiçeği, isminden de anlaşılacağı gibi barışı temsil eder. Bu çiçek, özür dilemek amacı ile de alınabilecek bir çiçektir.