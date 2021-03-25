Yelle yelle (Oyun)

MALZEMELER

Havlu kâğıt rulosu, bant ve plastik tabak / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bu oyunu çocuğunuzla birlikte istediğiniz kadar kişi ile oynayabilirsiniz. Ortada bir tane kâğıt havlu rulosu olacak şekilde oyuncular onun etrafına oturmalıdır. Her oyuncunun oturduğu yerden bir karış ilerisine bant ile sınır çekilmelidir ve her oyuncunun bir adet plastik tabağı olmalıdır. Oyuncular plastik tabağı sallayarak oluşan minik rüzgâr ile kâğıt havlu rulosunu kendi sınırından uzaklaştırmaya çalışmalıdır. Kâğıt havlu rulosu hangi oyuncunun sınırına değerse, o oyuncu oyunu kaybeder!