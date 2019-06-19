Yem fabrikasında patlama: Yaralılar var!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yenimahalle'de yem fabrikasının toz deposu bölümünde bulunan bir makinede, bugün öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası depo içinde yangın çıktı. Depoda çıkan yangına, ihbar üzerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yaralanan 2 işçi ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı işçilerden birinin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer işçinin durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası depodaki yangın söndürüldü.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA