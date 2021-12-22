Ekonomi Yem fiyatları düşecek!

Yem fiyatları düşecek!

Ekonomi

Yem fiyatları düşecek!

Mevduatların dolar üzerinden garantiye alınmasının ardından Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, yem fiyatlarında indirime gideceklerini söyledi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 09:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karakuş, açıklamasında, “Dövizde meydana gelen inişli çıkışlı günlerden sonra, Dolar üzerinden mevduatların garanti altına alınması ve dolayısıyla dövizdeki belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında dövize yönelen küçük yatırımcının üzerindeki tedirginlik bir nebze azaldı.

Bu da dövizin yüzde 30 civarında düşmesi ile sonuçlandı. Yem sektörünün hammaddesinin yarısını ithaldir. Bu nedenle fiyatlarındaki artışların son bir aydır önüne geçilememişti. Gelişen yeni durumla birlikte, yüzde 5 ila yüzde 13 oranında indirim kararı alıyoruz.” dedi.

YATIRIM ARTACAK

Ülkü Karakuş, “Maliyetlerin aşağı düşmesi ile birlikte hayvancılık yapan işletmelerin zarardan kurtulması sağlanacaktır. Belirsizliğin ortadan kalkması uzun vadede yatırım imkanlarını da kamçılayacaktır” ifadelerini kullandı.

Hürriyet

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Bir aylık borçlanma yeterli
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Kur korumalı mevduattaki net kazanç
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Yalnız değilsin
Özlem Denizmen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa İstanbul'dan yeni yukarı adım kararı