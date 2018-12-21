Yem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeş öldü

Konya'da Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Hasan Ramazan, traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırdı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Bu sırada Ramazan’ın yanına gelen çocukları Selin (2) ile Memed (3) makineye sıkıştı. İki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çocuklarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

ANNE VE BABA İFADE İÇİN MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Çocukların cenazeleri, otopsi için bir hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların anne ve babası ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.