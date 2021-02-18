Yeme-içme sektörüne destek başlıyor

Koronavirüsten en fazla etkilenenlerin başında yeme-içme sektörü geliyor. Milyonlarca kişiyi istihdam eden zincir restoranlar, kafeler, pastaneler, balıkçılar, kebapçılar ve esnaf lokantaları, 1 Haziran 2020’de başlayan normalleşmeden sonra sonbaharla birlikte tekrar kapanınca, yeni yıla oldukça zorlu şartlar altında başlamıştı. Birçoğu paket servis ya da gel-al hizmeti verirken, bazıları dükkan dahi açmıyordu. Hükümet ise sektörün yaralarını sarmak için harekete geçti.

40 bin TL'ye kadar

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kafe ve restoranlara 2 bin lira ile 40 bin lira arasında ‘ciro kaybı desteği’ verileceğini duyurmuştu. Dün de salgın sürecinde faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere sağlanacak destekle ilgili tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş oldu.

Kimler yararlanacak?

Destekten, 2019’dan önce veya o yıl başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019’daki cirosu 3 milyon lira ve altında olup, 2020’de cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan KDV mükellefi işletmeler yararlanacak. Tek seferde ödenecek destek, işletmelerin 2020 cirolarının 2019 cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3’ü olacak. Cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki Katma Değer Vergisi (KDV) beyannameleri esas alınacak.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden (ticaret.gov.tr) duyurulacak.

Destekten faydalanma hakkına sahip olan işletmeler e-Devlet’ten (turkiye.gov.tr) başvuruda bulunacak.

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Destek ücretleri, başvuru esnasında bildirilen ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak.

Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.

Hibe yardımı alanlar da faydalanabilir mi?

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa da 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira diğer şehirlerde de 500 lira kira desteği sağlanıyordu. Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile esnaf ve sanatkarlara verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, hibe desteği kapsamındaki 3 bin lira tutarı, bu tebliğ kapsamında sağlanacak ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan meblağ bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.



