Yemekteki tuzun doğru ve sağlıklı oranda olması için bazı ufak tüyolar vardır. Yemeği tuzu doğru zamanda atarsanız daha sağlıklı ve daha lezzetli hale gelir. Peki, yemeğe tuz ne zaman atılır?

YEMEĞE TUZ NE ZAMAN ATILIR?

İyot elementinin, insan vücudunda beyin başta olmak üzere tüm organların düzenli büyümesi, gelişmesi ve çalışması için gerekli hormonların yapımında kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Zerrin Orbak, iyot tüketimi ile ilgili şunları aktarıyor:

“Türkiye'de içme suyu ve besinlerle yeterli miktarda iyot alınamıyor. Bu iyot açığı ise aslında kapatılabilir. Market, süpermarket ve hipermarketlerde alışveriş yaparken iyotsuz tuzların alınmaması gerekiyor. Tabii, sorunun önüne geçmek için sadece tuzların iyotlanması ve iyotlu tuz kullanımı yeterli değil. İyotlu tuz nemli olmayan ortamlarda, kapalı kutularda ve dolaplarda saklanmalı. Beklenen faydanın gerçekleşmesi için iyotlu tuz yemeğe ocaktayken değil sofradayken katılmalı. Açıkta bırakıldığı takdirde tuzdaki iyot yok oluyor, yemek sıcakken katıldığında da tuzdaki iyot etkinliğini kaybediyor. Ev hanımılarının bu konuda bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır.”

AA