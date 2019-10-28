Yemeğin içindeki saçtan endişelenmeli miyiz?

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Restorana gittiğinizde, önünüze gelen tabakta bir tel saç görmek, tahammül edilemez bir durumdur. Genellikle böyle bir duruma karşılaştığımızda hemen yemeğin değiştirilmesini isteriz. Hatta iştahımız bile kesilir. Peki gerçekten saçlardan iğrenmek gerekir mi?

Mide sindiremiyor

Saçlar, keratin adı verilen proteinden oluşur. Bu protein, tırnaklarımızda da yer alır. Keratin, mide tarafından sindirilemeyen bir yapıdadır.

Northwestern Üniversitesi'nde saç üzerine araştırmalar yapan Dermatolog Maria Colavincenzo, staph bakterisinin saç telleri üzerinde bulunabileceğini belirtti. Colavincenzo, buna rağmen, staph türü bakteriler bile mide rahatsızlıklarına neden olmayacağını açıkladı. Colavincenzo, 'sindirim sorununa yol açması için bir insanın başındaki tüm saçları yemeniz gerekir.' dedi.

Kayıtlarda hastalanan kişilere rastlanmadı

Bu zamana kadar, saç teli nedeniyle bakteri kapıp hastalanan hiçbir insanın kaydına rastlanmadı. Bu nedenle, yemeğinizde saç varsa, güvende hissedebilir ve yemeğinizi yemeye devam edebilirsiniz.

Her gün yediğimiz pek çok yiyeceğin içine bir şekilde insan saçı da giriyor ve biz bunun farkına bile varmadan yemeye devam ediyoruz.

Ancak siz yine de, yaptığınız yemeklerin içinde saç bulundurmamaya dikkat edin.



