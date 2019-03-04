Yemek ihalesi çıkışında bacağından vuruldu

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi.

Müdürlükte sabah saatlerinde düzenlenen toplu yemek alımı ihalesine giren firmalar tekliflerinin bulunduğu zarfları verdi. Teklifler değerlendirmeye alınırken, ismi öğrenilemeyen firma sahibi, ihale çıkışında aracına binen diğer firma sahibi Orhan A.'ya tabancayla ateş etti.

Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Orhan A. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, sağ bacağından yaralanan Orhan A.'ya ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan A. tedaviye alındı.

Saldırganın bir süredir Orhan A.'yı ihaleye katılmaması yönünde tehdit ettiği öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.