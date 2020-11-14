Eve sinen balık kokusuyla baş etmenin yolları
Balık lezzetlidir ancak pişirdikten sonra eve sinen keskin koku günlerce rahatsız eder. Bu durumu önlemek için sizlere önerilerimiz var. İşte evinizin bütün odalarına balık kokusunun sinmesini önlemeniz için yapmanız gerekenler.
14 Kasım 2020, Cumartesi 12:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Akşam yemeğinde şöyle lezzetli bir hamsi tavaya kim hayır diyebilir ki? Güzel pişirildiğinde balık oldukça sağlıklı besinler arasındadır. Ancak balık yedikten sonra eve sinen o hoş olmayan kokudan şikayetçiyseniz aşağıda vermiş olduğumuz önerileri denemenizi tavsiye ediyoruz.
Kapılarınızı kapatın
Balığı pişirmeden önce evin odalarını dolaşın ve tüm kapıları kapatın. Bu, balık kokusunun mutfağa hapsolmasına yardımcı olacaktır. Ardından, yemek pişirirken havalandırdığınızdan emin olun. fırınınızın üstündeki aspiratörü kullanın ve bir pencere veya kapı açın.
Kokulu mumlar
Mumlar, özel bir akşam yemeğine hoş bir katkı sağlar ve aynı zamanda pratik de olabilirler. Kokulu ve renkli mumlar hoş bir ışıltı yaymanın yanı sıra kötü kokuları gidermeye ve havayı sandal ağacı veya pamuk gibi yumuşak bir koku ile doldurmaya yardımcı olur.
Kirli tabakları yıkayın
Kirli tabakları, tencereleri ve tavaları mümkün olan en kısa sürede yıkayın ve tüm balık atıklarını poşetlere koyun ve mümkün olan en kısa sürede atın ve tekrar doğrudan dış çöp kutusuna götürün.
Oda spreylerinden yardım alın
Akşam yemeğiniz yenildi, bulaşıklar bitti ve kanepeye çöktünüz, ancak hamsinin yastığınıza nüfuz etmeyi başardığını öğrendiniz... Kumaşların kötü kokuları hapsetme alışkanlığı vardır, bu nedenle bir koku spreyini kumaşlarınıza nemlenene kadar sıkabilirsiniz.