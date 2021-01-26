Türkiye Yemek programında birinci olan Şükran Biroğlu, oğlu tarafından boğularak öldürüldü

Yemek programında birinci olan Şükran Biroğlu, oğlu tarafından boğularak öldürüldü

Türkiye

Yemek programında birinci olan Şükran Biroğlu, oğlu tarafından boğularak öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da Uğur Biroğlu isimli kişi annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu'nu koli bandıyla boğarak öldürdü. Anne Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu ortaya çıktı.

26 Ocak 2021, Salı 13:06 Son Güncelleme:
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Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğul, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu'nun (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğul, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

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Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kız kardeşi ise gözyaşları içinde feryat etti. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi

Aynı apartmanda oturan bir komşuları, "Kapı komşumuz, yalnız, iyi insanlardı. Cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı. Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgür yapıyordu" dedi.

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