Yemek seçen bebeklere özel tarifler

Bebekler yeni deneyecekleri bir besine karşı temkinli yaklaşabilirler. Bu besini yedirmeden önce önüne koyun ve dokunmasına, koklamasına hatta ağzına götürüp tekrar çıkarmasına izin verin. Siz de o besinin tadından, kokusundan, dokusundan bahsederek besini daha iyi tanımasına destek olabilirsiniz.

PES ETMEK YOK!

Bebeğiniz ilk denemelerde yemediği bir besini birkaç denemeden sonra bayıla bayıla yiyebilir. Bunun sebeplerinden biri hızla değişen damak tadı diğeri ise o besine alışmasıdır. Bu nedenle bir besini yemiyorsa pes etmeden 10-15 defa sunun.

DAHA İYİ BİİR ALTERNATİF SUNMAYIN

.Bebeğiniz bir yemeği yemeyi reddettiğinde alternatif olarak başka bir yemek hazırlarsanız, bu durum bir yemeği reddettiğinde ardından daha iyisi geleceği bilincini oluşturarak yemek seçme davranışını artırır. Ayrıca daha ileri yaşlardaki çocuklarda ‘’yemeğini yersen ardından meyveni yiyebilirsin’’ gibi besinleri ceza ve ödül olarak görmesine neden olabilecek tutumlar sevmediği besinden daha fazla uzaklaşmasına neden olabilir.

SİZ PATATES KIZARTMASI YERKEN ONDAN BROKOLİ YEMESİNİ BEKLEMEYİN

Bebeğiniz sergilediğiniz her davranış gibi yemek yeme şeklinizi de örnek alır. Öğün saatlerinde masaya ailecek oturun ve aynı yemekleri yemeye özen gösterin. Sizin de aynı şeyi yediğinizi görmek bebeğinizi sevmediği o besini yemeye teşvik edecektir. Aynı zamanda bebeğiniz yemeğini yemeye devam etmese bile diğer aile bireylerinin yemekleri bitene kadar masada oturmasını sağlayın.

SEVDİĞİ BESİNLER YEMEKLERİNE EŞLİK ETSİN

Bebeğinize sevmediği besinleri sevdiği besinler ile birlikte veya sevebileceği şekillerde sunmak işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Mesela yoğurt sevmeyen bebeğinizin yoğurduna taze meyve ekleyebilirsiniz, peynir sevmiyorsa omletine karıştırabilirsiniz, pırasa sevmiyorsa köftesine koyabilirsiniz ya da brokoliyi sade yemiyorsa hafif bir sos ile verebilirsiniz.

Yumurta, yoğurt, süt, peynir yemeyen bebeğiniz için 12.aydan itibaren yapabileceğiniz ‘PEYNİRLİ BEBEK KEKİ’;

MALZEMELER

2 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı peynir, 2 adet büyük patates, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 minik kase maydanoz, 2,5 su bardağı tam buğday unu.

YAPILIŞI

Yumurta, zeytinyağı, yoğurt ve sütü çırpın. Minik minik doğranmış patates, maydanoz ve diğer malzemeleri ekleyip çırpın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayın ve önceden ısıtılmış 180 derecede fırında pişirin.

ÇORBADA BEBEĞİNİZİN DE TUZU OLSUN

1 yaşından büyük bebekler yemek hazırlamanıza katkıda bulunabilir. Gelişimine göre salataya koyacağınız yeşillikleri eli ile bölme, verdiğiniz malzemeleri karışıma dökme gibi basit işlemlerle yemek hazırlama aşamasına dahil olabilir. Böylece birlikte hazırladığınız yemeği yeme isteği artabilir.





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