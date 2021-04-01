Yemek siparişi veren herkesi ilgilendiriyor! Böyle daha ucuz!

İşte Posta Gazetesi yazarı Özlem Denizmen'in o yazısı:

İlkbahar geldi, kafeler, restoranlar (pandemi önlemlerine uygun olarak) açıldı. Kendimizi yavaş yavaş sokaklara atmaya başladık. Aman maske, mesafe, hijyen kurallarını aksatmayalım. Gelin bu hafta dışarıda(n) yeme içme harcamaları üzerine konuşalım. Siparişleri de unutmayalım.

AKSİYON PLANI: Biz yemek yerken bile yine yemek yemeyi konuşmayı seven bir milletiz. Ancak bu işin hem duygusal hem de maddi tarafı var.

ANALİZ ET: Pandemi döneminde dışarıda yeme içme alışkanlığı, dışarıdan yeme içmeye dönüştü ancak normalleşmeyle birlikte kafeler, restoranlar yeniden dolmaya başladı. Peki sizde durum ne?

YENİ BİR AY YENİ KARARLAR BAŞLANGIÇLAR DEMEK

İşte bugün yapabileceğiniz üç şey: n Şaka (Eğlencesiz olmuyor, bugün 1 Nisan) n Nisan ayı bütçesi n ‘Finansal İyilik Hali’nize giden yolda farklı sonuçlar almak için harekete geçmek.

KENDİNİZE BUNLARI SORUN

Son üç ayda dışarıda(n) yeme harcamalarına kaç para ayırdığınızı biliyor musunuz? Kredi kartı ekstrenize bakarak tahmini tutarı bulabilirsiniz.

Hangi sıklıkta, dönemlerde, ortamda dışarıda(n) yemek yiyorsunuz? (İşte yoğun bir gün geçirince, üşenince, arkadaşlar çağırınca…)

ÇÖZÜM: Sipariş etme dürtüsü geldiğinde birikim hedefinizi hatırlayın. Düşünün, evinizde yapmak yerine sipariş ettiğiniz o hamburgerler, hedefiniz olan arabanın direksiyonu…

En çok sipariş verdiğiniz yemeği kendiniz yapmayı denediniz mi?

ÇÖZÜM: Hadi bugün kendinize meydan okuyun! İnternetten o çok sevdiğiniz yemek için gerekli malzemeleri listeleyin ve eksik olanları (kullanacağınız kadar) alın. Afiyet olsun!

Yemeyi unuttuğunuz veya fazla porsiyonda yaptığınız için çöpe dökmek zorunda kaldığınız yiyecekler oluyor mu? Paketleri doldur çarşıda, buzdolabını doldur, masayı donat. “Gıdadan kısılmaz” demekle olmaz, belki aldığınız ürünlerin birçoğu sağlıklı veya ihtiyacınız olmayabilir. Bu döngüden nasıl çıkacağız? “İki havuç, üç domates alınır mı? Ayıp” diyoruz ancak alışverişin bir adabı var. Sonunda kullanılmayan bu yiyecekler çöpe gidiyor, yazık, israf. Dünyamızın geleceği için sürdürülebilirlik, kaynakları verimli kullanmak şart ve bunun temeli bizlere dayanıyor. Birey olarak kendi mutfak alışverişi alışkanlıklarımızı değiştirerek hem ülkemiz hem de dünya için fark oluşturabiliriz.

YEMEK YAPMA HOBİSİ GELİŞTİRİN

-Restorana, kafeye gitmenin amacı sosyalleşmek, hava almak, arkadaşlarla bir arada olmanın keyfine varmak. Peki bunu eve nasıl taşımak için ne yapmak gerek? Evde yemeği hazırlarken de yerken de özen gösterin, restorana gidiyormuş gibi yapın. Sofranıza, kıyafetinize özen gösterin ki ruhunuz da doysun.

-Haftalık yemek menüsü ve gerekli malzemelerin listesini hazırlayın. Alışverişe çıkmadan önce gerekenleri listelemek hem işinizi kolaylaştırır hem de gereksiz alışverişi önler.

-İhtiyaçlarınızı nereden alacaksınız? En yakın marketten mi, telefonla tek tıkla sipariş mi yoksa en hesaplı olandan mı? Kampanyaları takip edin, bütçenizi doğru yönetmek için araştırmacı olun.

-Markette sepet mi, market arabası mı kullanıyorsunuz? Araba kullanınca insana içini doldurma isteği geliyor. Büyük alışveriş yapmayacaksanız sepet kullanmayı tercih edin.

-Ben dışarıda(n) yemeyin demiyorum elbette ki olacak ancak bu harcamanın bütçenizde ne kadar yer tutacağını önceden planlayın.

ERKEKLER MUTFAĞA

Hayat müşterek, siz de evin sorumluluklarına ortak olun. Eşler kendi aranızda konuşun, örneğin “Et yemekleri ve salatalar bundan böyle senden sorulur Remzi” deyin. Bunu yapan erkekler daha mutlu.

ÜNLÜ ŞEF MEMET ÖZER DİYOR Kİ...

Zaman yok, herkes koşturmaca içinde. ‘Ben yapamam’ gibi blokajlarla siparişe yönelebiliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini Şef Memet Özer’e sordum, işte cevabı. “Zaman hep var, bu planlama işi. Örneğin; ofise sık sık salata siparişi veriyorsanız, evinizde salatayı hazırlayıp işe götürün, öğle yemeği vaktinde ton balığını ekleyin. Akşam içinse çorba, zeytinyağlı ve tencere yemeğinizi pazar gününden hazırlayın ve iyi koşullarda saklayın. Sadece salata yapmanız yeterli olacak.’’

TENCERE, TAVA

Geçen hafta eve düdüklü tencere aldık, çok pahalıymış doğrusu. İyi bir tencere, tavaya yatırım yapmak şart mı? Fazla sayıda alıp çok para ödemeye gerek yok ama iyisini almak lazım. Evde iyi bir ızgara tavası olması da önemli, etin pişmesinde çok fark ediyor.