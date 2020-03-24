Yemek şirketleri alarmda

Tarım ve Orman Bakanlığı, 18 Mart itibarıyla yemekhanelerde öğle yemeği hizmetinin kumanya paketi olarak dağıtılacağını ve toplu yemek yenilmesine izin verilmeyeceğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da 22 Mart itibarıyla restoran ve lokantalarda masaların kaldırılacağını ve sadece paket servis verileceğini duyurdu. Catering şirketi yöneticileri ise acil önlem planı uyguladıklarını belirtti.

Günde 200 bin kişi

Günde ortalama 200 bin kişiye yemek servisi yapan Sardunya’nın kaliteden sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Mühendisi Filis Gergerli, “Türkiye’de ilk vaka görüldüğü andan itibaren hem mutfaklarımıza hem çalışanlarımıza hem de çalıştığımız kurumlara özel önlemler aldık. Merkez mutfaklar dezenfekte edildi. Lazer termometreyle ölçümlere başladık” dedi.

Kese kağıdına girdi

Filis Gergerli, aldıkları diğer tedbirleri şöyle anlattı:

Maşa-kepçe gibi son ürün servisinde kullanılan ekipmanlar 20 dakikada bir değişiyor.

Hizmet verilen kurumlarda salata, tatlı, zeytinyağlı gibi soğuk ürünler servisten kaldırıldı veya streçlendi.

Çatal ve kaşıklar kese kağıdının içine konularak dağıtılıyor.

Sürahi saplarından gelecek bulaşmalar sebebiyle bardak sulara geçiş sağlandı.

Sosluk, peçetelik, baharatlık gibi elle temas eden ekipmanlar kaldırıldı. 􀂝Masa üstleri ve sandalyeler günlük olarak temizleniyor.

Yemekhaneleri kullanmak istemeyen müşterilere sandviç (sadece şarküteri ürünlerinden hazırlanmış) veriliyor.

Tek kullanımlık

3 Öğün Catering, Olivoyage, Mresco Türkiye Grup CEO’su (üst yönetici) Oya Zingal da “Fabrika girişlerimizdeki el dezenfektan üniteleri ve hijyen paspaslarının adedini artırdık. Çalışanların maske ve eldiven değişim zamanlarını sıklaştırdık. Mutfakları dezenfekte ediyoruz. Çatal, kaşık ve bıçakları tek kullanımlık kağıt paketlerde servis ediyoruz. Salata-bar gibi ortak kullanımlı üniteler için tek tabak sistemine geçtik. Şeker ve karıştırıcı gibi ürünler de tek kullanımlık paketler halinde kullanılmaya başlandı” diye konuştu.

Temassız teslimat

Pizza markası Little Caesars ‘Sıfır Temas Uygulaması’ başlattı. Bu kapsamda; ‘littlecaesars.com.tr’den sipariş verenler ‘Sıfır Temas’ teslimat seçeneğini işaretledikten sonra, temassız olarak kapıdan ya da gel-al sistemi ile dükkanlardan siparişini alabiliyor. Little Caesars Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu, “Teslimatlarda ürünler el değmeden kutulanıyor. Siparişler eve poşet içinde teslim ediliyor” dedi.

Kapıya bırak

Türk Tabipleri Birliği’nin maske ve eldivenlerin hastalığın yayılmasına neden olabileceği uyarısının ardından kuryelerinin bunları kullanmadığını belirten online market Getir’in yöneticileri ise şöyle konuştu: “Bunun yerine kuryelerimiz her siparişin ardından ellerini antiseptik solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Kapıda ödeme almadığımız için kuryelerimiz siparişlerini para alışverişi olmadan teslim ediyor. Ayrıca ‘Kapıya Bırak’ seçeneği ekledik. Bu seçeneğin işaretlendiği durumlarda, sipariş kapıya bırakıldığında müşteriye bildirimle haber veriliyor. Müşteriler de siparişlerini herhangi bir yüz yüze görüşme olmaksızın kapılarının önünden teslim alabiliyor.”

Meslek liseleri üretecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek.

HÜLYA ÇAYLAK