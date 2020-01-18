Halk arasında yaygın bir şekilde bahsedilen yemek sodası aslında çoğu kişinin mutfağında bulunan kabartma tozudur. Yemek sodası hakkında öğrenmek istediğiniz ne varsa ve yemek sodası kullanarak yapılan yemekleri merak ediyorsanız "yemek sodası nedir? Yemek sodası formülü" detaylar haberimizde.

Yemek sodası nedir? Yemek sodası formülü

Yemek sodasının bir diğer adı sodyum bikarbonat'tır. Sodyum bikarbonat NaHCO3 formülüne sahip bileşiktir. Tuz niteliğinde olan bir bileşiktir. Beyaz renkli ve kristal halde bulunan bir çeşit sodyum tuzudur. Yemek sodası suda kolaylıkla çözünür ve suyu alkali hale getirir.

Yemek sodası ile bir sürü yemek yapabilirsiniz. Örneklendirmek gerekirse kek, börek, pasta, kurabiye gibi kabartma tozu yerine bütün hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

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