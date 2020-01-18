Yemek sodası nedir? Yemek sodası formülü
Yemek sodası yemeklerde kullanılan aslında hepimizin bildiği kabartma tozudur. Suda çözünür ve içerisine limon sıkılırsa maden sodası amaçlı da kullanılabilir. Sizde evde yemek sodası kullanma yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız "yemek sodası nedir? Yemek sodası formülü" haberimize göz atın.
Halk arasında yaygın bir şekilde bahsedilen yemek sodası aslında çoğu kişinin mutfağında bulunan kabartma tozudur. Yemek sodası hakkında öğrenmek istediğiniz ne varsa ve yemek sodası kullanarak yapılan yemekleri merak ediyorsanız "yemek sodası nedir? Yemek sodası formülü" detaylar haberimizde.
Yemek sodası nedir? Yemek sodası formülü
Yemek sodasının bir diğer adı sodyum bikarbonat'tır. Sodyum bikarbonat NaHCO3 formülüne sahip bileşiktir. Tuz niteliğinde olan bir bileşiktir. Beyaz renkli ve kristal halde bulunan bir çeşit sodyum tuzudur. Yemek sodası suda kolaylıkla çözünür ve suyu alkali hale getirir.
Yemek sodası ile bir sürü yemek yapabilirsiniz. Örneklendirmek gerekirse kek, börek, pasta, kurabiye gibi kabartma tozu yerine bütün hamur işlerinde kullanabilirsiniz.
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