Yemek tuzlu olursa ne yapılır?

Çorbalar tuzlu olduğunda akla gelen ilk şey tuz miktarını azaltmak için çorbaya su eklemektir. Ancak su eklediğiniz çorbanız kıvamını kaybedebilir. Ayrıca su eklediğiniz çorba tadını da kaybeder. Bu nedenle tuzu fazla olan çorbaya süt katmanız gerekir. Çorbanın türüne ve tuz miktarının fazlalığına göre ekleyeceğiniz süt miktarı değişebilir. Örneğin; sebze çorbalarının tadı, eklenen süte uygun olacağından bu çorbalara süt eklediğinizde çorbanızın hem tuz miktarının azaldığını hem de daha hoş bir tadı olduğunu görürsünüz.

YEMEĞE SU YERİNE SÜT KATIN!

Süt tadının yakışmadığı, domates çorbası gibi bir çorbanın tuz miktarını azaltmak istiyorsanız başvurabileceğiniz en iyi yöntem bir adet patatesi soyup birkaç parçaya ayırarak çorbaya ilave etmektir. Eğer patatesin çorbanıza yakışacağını düşünüyorsanız patates yumuşadıktan sonra blender yardımıyla ezerek çorbanıza tat katabilirsiniz. Patatesin çorbanızla birlikte tüketilmesini istemiyorsanız patates iyice pişerek tuzu tuttuktan sonra çorbanızdan çıkarabilirsiniz. Pişmekte olan patates çorbadaki fazla tuzu tutmuş olacaktır.

Çorbanızın tuz miktarı çok fazla değilse ve yine de sizi rahatsız ediyorsa içine 2 adet küp şeker atmayı da deneyebilirsiniz.

Tencere yemekleri tuzlu olduğunda bir adet patates eklemek en sık kullanılan yöntemdir. Bu yemeklere patates çok yakışır. Bu nedenle dilerseniz patatesi küp küp doğrayarak yemeğe ilave edin. Dilerseniz çorbalarda da yaptığınız gibi birkaç parçaya ayırdığınız patates piştikten sonra yemekten çıkartın.

Eğer tencere yemeğinizin tuzu patatesle kurtarılmayacak kadar çoksa, yemeğin suyunu değiştirmek yerinde olacaktır. Örneğin; türlü yapmışsanız ve tuzun fazla kaçtığını yemeği servis etmeden önce fark etmişseniz, yemeğinizdeki sebze ve eti tencereden ayırın. Farklı bir tencerede dilediğiniz miktarda salça (eğer tuz miktarı fazla olan bir salça kullanıyorsanız dikkatli olmanız gerekir) ve yemeklik doğranmış soğanları kavurun. Ardından kaynar su ekleyerek yeni bir yemek suyu elde edin. Tuz eklemeden, yeniden yaptığınız yemek suyunu daha önce ayırdığınız sebze ve etin üzerine ekleyerek tuz miktarı azaltılmış olacaksınız. Yemeğinizi afiyetle yiyebilirsiniz.