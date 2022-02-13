Türkiye Yemek yedikleri dönercinin camına tabure atıp kaçtılar

Yemek yedikleri dönercinin camına tabure atıp kaçtılar

Türkiye

Yemek yedikleri dönercinin camına tabure atıp kaçtılar

Burdur’da 4 şahıs yemek yedikleri dönercinin camına tabure atıp kaçtı. Cam kırıklarından dolayı yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

13 Şubat 2022, Pazar 00:08 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Burdur’da 4 şahıs bir dönerciye giderek yemek yedi. Yemek yiyen 4 kişiden biri oturduğu tabureyi dönercinin camına atarak arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. O sırada döner tezgahında çalışan 2 işçi baş ve boyun kısmında cam kırıkları nedeniyle yaralandı. İş yerindeki personellerin ihbarı üzerine bölgeye sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Yaralanan 2 işçi sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ilk ifadelerine göre olayı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışması başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerin iş yeri sahibi ile aralarında daha önce husumet olduğu öğrenildi.

İHA

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