Yemek yemeye doyamayacağınız şehir: Mardin

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle tarafında yer alan ve Suriye ile sınır komşu olan şehrimizdir. Dolayısıyla Mardin mutfağı da çevresinde bulunan il ve ülkelerden etkilenmiştir. Mardin mutfağının lezzetlerinin dillere destan bir ünü var. Bu sebeple şehre gelen misafirlerin özellikle yemesi gereken yemekler listesini oluşturmak aslında çok zordur. Çünkü bölgenin tüm yemekleri birbirinden özel ve güzeldir.

İkbebet

Dışı bulgur, içinde kıymalı dolgu malzemesi bulunan suda haşlanarak yapılan yemektir. İçli köfte de denilmektedir.

Irok (İçli Köfte)

Dışı bulgur içi kıyma ve fıstık ile doldurularak yağda kızartılmış bir yemektir.

Alluciye (Ekşili Erik Yahnisi)

Yeşil erik ve kuzu kuşbaşı eti kullanılarak yapılan bir çeşit yahnidir. Mardin’e özel lezzetlerden biridir. Arapça Alluciye, erik anlamına gelmektedir.

Mardin Kuzu Kaburga Dolması

Ayrı olarak pişirilen kuzu kaburga içine badem içi, pilavlık pirinç, baharat, sıvı yağ, sade koyun yağı, tuz, maydanoz ile yapılan iç malzeme koyularak hazırlanmaktadır.

Harire Tatlısı

Pekmez, un, toz şeker ve tarçından yapılan bu tatlı gün içinde şehri gezerken harcanan enerjiyi vücuda yeniden kazandıracak kalori ve lezzettedir.

Mardin’de nerelere gidilir?

Mardin, farklı dini inanışları, farklı kültürleri bir araya toplamış bir şehir olduğu için sanatsal ve tarihî değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dinî eserler barındırmaktadır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan Mezopotamya topraklarına, yüzyıllar boyunca çok farklı medeniyetler yerleşmiştir. Mardin, Yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Tarihi M.Ö.4500' den başlayan şehirde Arami/Süryani, Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitanniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı Dönemi'ne ilişkin birçok tarihî eser bulunmaktadır.

Mardin Kalesi

Bu kale M.S. 975 - 976 yıllarında Hamdaniler tarafından yaptırılmıştır. Kalenin içinde cami, hamam, zindan ve çok sayıda depo vardır. Mardin fotoğrafları çekmek için çok güzel bir alandır, çünkü şehri tepeden görmektedir.

Mardin Müzesi

Müze 1895 yılında kurulmuştur. Mardin Müzesi’nde Eski Tunç, Orta Tunç, Geç Tunç, İlk Demir Çağı, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı Dönemleri’ne ait seramikler, sikkeler, kandiller, figürler, takılar ve vazolar sergilenmektedir.

Ziyaret edilmesi gereken önemli bir ören yeridir. Mardin’in 30 km. güneydoğusunda bulunan Oğuz köyünde yer almaktadır. Eski Mezopotamya'nın en önemli kentlerindendir. Büyük İskender ile Pers İmparatoru Darius’un savaşına tanıklık etmiş olan bu antik yerleşim yeri İran Hükümdarı Darayuvaşi tarafından kurulmuş ve çeşitli dönemlerde İranlılarla Romalılar arasında el değiştirmiştir.

Gırnavaz Höyüğü

Çağ Deresi’nin doğusunda yaklaşık 300 m çapında ve 24 m yüksekliğinde höyük şeklinde bir yerleşim yeridir. Arkeolojik bir merkez olarak ilk kez 1918 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır. 1991 yılına kadar yürütülen çalışmalarda Gırnavaz’ın M.Ö. 4 binden, M.Ö.7. yüzyıla kadar sürekli yerleşim yeri olarak kullanıldığı ortaya çıkartılmıştır. Kazılar sonucu süs eşyaları, vazolar, kandiller, mühürler, metal silahlar ve tabletler bulunmuştur.

Midyat

Midyat, Mardin’den yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan bir yerleşim yeridir. Midyat da tıpkı Mardin şehri gibi bir açık hava müzesidir. Mardin’e benzeyen mimarisi, minare gibi yükselen çan kuleleri ile Süryani kiliselerinin bulunduğu Midyat, masalsı bir kenttir. Süryanilerin yavaş yavaş bölgeyi terk etmesi ile şehir merkezi Estel’e doğru taşınmıştır. Günümüzde yok olmakta olan Telkâri taş işçiliğinin en güzel örnekleri Midyat’ta yapılmaktadır.

Mor Gabriel Manastırı

Mor Gabriel Manastırı M.S.397 yılında inşa edilmiştir. Manastırda eskiden zengin bir kütüphane ve binlerce öğrencinin eğitim aldığı bir fakülte bulunmaktaymış. Ancak günümüzde sadece kilise olarak hizmet vermektedir. Yine de yapı eski ihtişamlı günlerinin izlerini barındırmaktadır.

Mardin Mağaraları

Mardin mağaraları, burada yaşamış insanların yaşamını, gücünü, sanat anlayışını görmek için önemli oluşumlardır. Gızzelin Mağarası, Şakolin, Firiye, Midyat Kefilsannur, Midyat Şenköy Kefilmelep, Kefilmardin, Midyat Hapisnas, Midyat Tınat, Savur Kıllıt, Kızıltepe Hanika ve Salah, Nusaybin Hessinmeryem ve Sercahan, Mazıdağı Gümüşyuva ve Avrıhan, Derik Derinsu, Dırkıp, Haramiye gibi pek çok mağara Mardin’de bulunmaktadır. Zambırhan ve Asrihan Mağaraları da Mardin’de bulunan ve Taş Devri’nden kalma mağaralardır.