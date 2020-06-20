Magazin Yemekler anneden

Yemekler anneden

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Yemekler anneden

Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat Bodrum'da tatil yapıyor. 3.5 aylık hamile olan İdil Fırat hamilelik sürecini anlattı.

20 Haziran 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat oyuncu Mert Fırat ile Eylül 2018’de Çeşme’de evlenmişti. Malum; çift bebek bekliyor. Sosyetik güzel 3.5 aylık hamile. Şu günlerde de Bodrum’da tatil yapıyorlar. İdil Fırat yakın arkadaşı Didem Balçın’ın Alem dergisi adına yaptığı röportajda hamilelik sürecini anlattı. “İlk zamanlarda kokuya karşı acayip bir hassasiyetim oluştu. Özellikle de yemek kokusuna. Tahammül bile edemiyordum. Hal böyle olunca evde yemek pişmedi. Sağ olsun annem (Sibel Kerimoğlu) evinde yapıp tencere ile Mert’e yemek getirdi. Ben de peynir ve meyve ile beslendim” dedi.

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