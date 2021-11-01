Yemeksepeti'nin kurucularından ve CEO'su Nevzat Aydın görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Aydın yerine 2011 yılından bu yana İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki'nin atandığını duyurdu.

İş insanı Nevzat Aydın Yemeksepeti'nden ayrılıyor. Aydın 21 yıldır yaptığı CEO'luk görevini yine aynı şirkette görev alan Mert Baki'ye devretti.

"YEMEKSEPETİ'NDEKİ GÖREVİMİ GENÇ VE FARKLI BAKIŞ AÇISINA BIRAKMA ZAMANI"

Nevzat Aydın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi.Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.

YEMEKSEPETİ'NİN KURULUŞU

2001’de henüz üniversiteden yeni mezun olan Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi tarafından kurulan Yemeksepeti, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden satın alınmıştı.



