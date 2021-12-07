Yemeksepeti çöktü mü? Neden çalışmıyor? Açıklama geldi...
Yemeksepeti çöktü mü? Neden çalışmıyor? Teknik arıza uyarısı ne anlama geliyor? araştırmaları sabah saatlerinde yoğun şekilde yapıldı. Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan Yemeksepeti’ne sabah saatlerinde bir süreliğine erişim sağlanamadı ancak sorunun şu itibariyle giderildiği öğrenildi. Sipariş vermek isteyen pek çok kişi teknik arıza uyarısı ile karşı karşıya kalmıştı…
07 Aralık 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Bugün Yemeksepeti uygulamasından sipariş vermek isteyen binlerce kişi teknik arıza uyarısı ile karşılaştı. Hesaplarına giriş yapamayan ve sipariş veremeyenler yoğun şekilde, Yemeksepeti çöktü mü? Neden çalışmıyor? Teknik arıza uyarısı ne anlama geliyor? araştırması yaptı.
YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Yemeksepeti’ne giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' mesajı ile karşılaşırken bir süre sonra sorun giderildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre şu an için sistemde herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.
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