Yemeksepeti çöktü mü? Neden çalışmıyor? Teknik arıza uyarısı ne anlama geliyor?
Yemeksepeti çöktü mü? Neden çalışmıyor? Teknik arıza uyarısı ne anlama geliyor? araştırmaları sabah saatlerinde yoğun şekilde yapılıyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan Yemeksepeti’ne sabah saatlerinden bu yana erişim sağlanamıyor. Sipariş vermek isteyen pek çok kişi teknik arıza uyarısı ile karşı karşıya kalıyor…
07 Aralık 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Bugün Yemeksepeti uygulamasından sipariş vermek isteyen binlerce kişi teknik arıza uyarısı ile karşılaşıyor. Hesaplarına giriş yapamayan ve sipariş veremeyenler yoğun şekilde, Yemeksepeti çöktü mü? Neden çalışmıyor? Teknik arıza uyarısı ne anlama geliyor? araştırması yapıyor…
YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Yemeksepeti’ne giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' mesajı ile karşılaşıyor.
Ancak şu an için arızanın kaynağı ve ne zaman çözüleceğine ilişkin şirket tarafından net bir bilgi paylaşılmadı.
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