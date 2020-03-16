Aynı şekilde Banabi kullanıcıları da Online Kredi Kartı ve Banka kartı ile ödeme yaparak, sipariş notlarına otomatik olarak eklenen "temassız teslimat seçeneğini tercih edebilecek.

Son zamanlarda kendini karantinaya alarak kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamak isteyen pek çok kişi, dışarı çıkıp marketlerde alışveriş yapmak yerine online market servis uygulamalarını tercih etti. Bu anlamda Yemeksepeti ve Banabi’nin salgının yaygınlaşmasını azaltmak adına attığı bu adım oldukça önemli.