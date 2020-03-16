Yemeksepeti ve Banabi'de temassız teslimat uygulaması başlatıldı
Yemeksepeti ve Banabi platformlarında yaptıkları iletişim ile temassız teslimat seçeneği sunduklarını duyurdu. Kullanıcılara siparişlerini online kredi kartı ya da cüzdan ile ödeyebileceklerini hatırlatan Yemeksepeti, sipariş notlarında temassız teslimatı seçerek; siparişin kapıya asılmasını tercih edebileceklerini belirtti.
16 Mart 2020, Pazartesi 10:26 Son Güncelleme:
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Aynı şekilde Banabi kullanıcıları da Online Kredi Kartı ve Banka kartı ile ödeme yaparak, sipariş notlarına otomatik olarak eklenen "temassız teslimat seçeneğini tercih edebilecek.
Son zamanlarda kendini karantinaya alarak kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamak isteyen pek çok kişi, dışarı çıkıp marketlerde alışveriş yapmak yerine online market servis uygulamalarını tercih etti. Bu anlamda Yemeksepeti ve Banabi’nin salgının yaygınlaşmasını azaltmak adına attığı bu adım oldukça önemli.