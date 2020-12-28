Yemeksepeti’nden 2020’nin Lezzet Rehberi





29.12.2020, İstanbul

2020’nin yemek alışkanlıklarına ışık tutmak için 70 ilden verilen siparişlerini inceleyen Yemeksepeti, kullanıcılarının lezzet tercihlerinden alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok ilginç detayı ortaya koydu.

2020’den öne çıkanlar:

Yemek Aşkımız Büyüyor

· 5,3 milyon yeni üye kazanan Yemeksepeti, yaklaşık 19 milyonu aşkın bir aile olarak Belçika, Hollanda, İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık hale geldi.

· Yemeksepeti, 32 bin 437 yeni restoranın sisteme eklenmesiyle bu restoranların zahmetsizce dijitalleşmesini sağladı.

· Yemeksepeti kullanıcıları 2020 boyunca en çok aileleriyle birlikte sipariş oluşturdu. Tek başına sipariş verenlerin oranı ise %13’te kaldı.





Yemeğe Doyamadığımız Günler

· Bu yılın sipariş rekorunu kıran kullanıcı yıl boyunca toplam 1.548 adet sipariş verdi.

· 2020’de bir başka rekor da sepet tutarı ile kırıldı. İstanbul’dan lezzet tutkunu bir kullanıcı tek seferde 4 bin 600 TL tutarında ızgara köfte siparişi verdi.

· 2020’de sadece kullanıcılar değil restoranlar da sipariş rekorları kırdı. Yılın sipariş rekortmeni İzmir’den. Bu iş ortağı restoran sadece bir günde 1.907 adet sipariş aldı.

· Bir seferde en çok sipariş edilen ürün rekoru ise 300 adet ile lahmacunun oldu.









Gerçek Gurmeler Yemeksepeti Kullanıcıları

· Kullanıcılar 2020’de restoranlara toplam 9.5 milyon yorum ve 54 milyon puanlama yaparak yeme - içme alışkanlıklarına da yön verdi.

· 2020 yılında Yemeksepeti’nin en yoğun olduğu gün Cuma, en yoğun olduğu saat 19.00-20:00 arası oldu.

· Tüm şehirler içerisinde sipariş cirosunu en çok arttıran iller Erzincan, Mardin ve Sinop oldu.





Menüde her zaman indirim var!

· Sadece Yemeksepeti’nde geçerli indirimlerle kullanıcılar, 2020’de de indirimli lezzetlerin tadına doydu. Joker, Vodafone Menüleri, Seçilmiş Menüler, Algida Menüleri, Maximum Menüler, Kampüs ve diğer indirimler sayesinde yaklaşık 395 milyon TL kullanıcıların cebinde kaldı.

· En çok indirim uygulanan ürünler ise kebap, döner ve burger oldu.

Paylaşmayı Sevdik

· Yemeksepeti kullanıcıları bu yıl yemek siparişini verirken beraberinde istediği bir kuruma bağış yaparak yardımseverliğini de konuşturdu. 27 bin kullanıcı farklı zamanlarda bağış yap seçeneğini kullanarak diledikleri bir sivil toplum örgütüne toplamda 51 bin kez bağış yaptı.





Yeşili Daha Fazla Koruduk

· 2020 yılı boyunca toplam 32 milyon siparişte “Yeşili Koruyalım” kutucuğu işaretlendi ve restorana “Servis (plastik tabak, çatal, bıçak ve kâğıt peçete) gönderme” mesajı gönderildi. Geçen seneye göre tıklanma oranı %50’nin üzerinde arttı. Bu seçeneği tercih eden Yemeksepeti kullanıcıları sayesinde, 2020 yılında 630 ton daha az plastik tüketildi.





Tatlı Yedik, Tatlı Konuştuk

· Yemeksepeti kullanıcıları bu yıl toplam 15 kategori arasından tatlıyı 6. sıraya taşıdı. Dondurma, Çikolatalı Sufle, Künefe ve Fırın Sütlaç ise en çok sipariş verilen tatlılar arasında zirvede yer aldı.





40 Yıl Hatırlı Kahveler İçtik

· İçecek kategorisinin fark yaratan lezzeti kahve de bu yıl atağa geçenler arasında yer aldı. 2020 yılında verilen kahve siparişleri geçtiğimiz seneye oranla 3 kart arttı. Yemeksepeti kullanıcıları tarafından en çok sipariş verilen kahve ise Caffè Latte oldu.





2020’de vazgeçemediğimiz lezzetler:





Yıldızı Parlayanlar

· 2020’nin en çok sipariş edilen ürünü döner oldu. Verilen toplam siparişlerdeki dönerler tek tek dizilseydi, yaklaşık 210 adet futbol sahasının üzerini kaplardı.

· Son yılların rekortmeni lahmacun ise ikinci sırada yer aldı. Acı ama gerçek.

· Bu yılın en sevilen üçüncü lezzeti ise Adana dürüm oldu.

· 2020’de sipariş oranını en çok arttıran yemek kategorisi %125 artış ile sebze yemekleri oldu.





2021’de yeni lezzetlerde görüşmek üzere!

Yemeksepeti hakkında

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti, 2001 yılında kuruldu. Bugün itibarıyla 70 ilde 19 milyondan fazla kullanıcısına hizmet veriyor.





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