Onur Büyüktopçu, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

''Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamayı boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet, yeni sezonda Yemekteyiz'de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak.''

Onur Büyüktopçu'nun yerine şarkıcı Seda Sayan'ın geleceği konuşuluyor.

ONUR BÜYÜK TOPÇU'NUN PAYLAŞIMI: