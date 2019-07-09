Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıkladığı sayılara göre, Yemen'de 2019 yılının ilk 6 ayında 440 bin kolera hastalığı kaydedildi. Bu sayının yarısının çocuklarda görüldüğünü bildiren yetkililer, şimdiye kadar 193 çocuğun koleradan hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer aynı zamanda, bakterinin yayılmasının temiz suyun ve alt yapıların iç savaş neticesinde yok edilmesinden kaynaklandığını söyledi.

DÜZGÜN BESLENEMEYEN ÇOCUKLARDA YAKALANMA RİSKİ 3 KAT DAHA FAZLA

Hastalığa sebep olan bakteriler kirli sularda yaşarken yoğun kusma ve ishale sebep oluyor. Ağır vakalarda ise yoğun sıvı kaybından ötürü ölüm meydana geliyor. Ülkede 2015'ten beri devam eden iç savaş sebebiyle sağlık hizmetlerinin sağlanamaması, hastalıkların tedavisini imkânsız hale getiriyor. Ayrıca sınırlı besin kaynakları da koleranın yayılmasında önemli bir rol oynuyor.

Düzgün beslenemeyen çocukların hastalığa yakalanma ihtimallerinin 3 kat daha fazla olduğu yetkililerce bildirildi.

DHA