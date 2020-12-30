Dünya Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama oldu

Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama oldu

Dünya

Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama oldu

Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 14:34 Son Güncelleme:
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Uçaktan iniş sırasında şiddetli bir patlama meydana geliyor. Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.

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İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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