Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama oldu
Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
30 Aralık 2020, Çarşamba 14:34 Son Güncelleme:
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Uçaktan iniş sırasında şiddetli bir patlama meydana geliyor. Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.
İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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