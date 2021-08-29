Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri askeri sözcüsü Muhammed en-Nakib yerel basında yer alan açıklamasında, saldırıda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla askerin yaralandığını aktardı. Nakib, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Lahic'teki İbn Haldun Hastanesi Sözcüsü Siham eş-Şami ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen füzeli saldırıda hayatını kaybeden askerlerden 22'sinin cesedinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Şami, hastaneye getirilen cesetlerden bazılarının tamamen yandığını aktardı.

Saldırıda yaralanan 19 askerin hastaneye nakledildiğini dile getiren Şami, bazılarının durumun ağır olduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yerel medyada ise söz konusu saldırının, İran destekli Husiler tarafından düzenlendiğine ilişkin haberler yer aldı.

Askeri üssün 3 balistik füzeyle hedef alındığı kaydedilen haberlerde, Husilerin daha önce de Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lahic’de Arap Koalisyonu kontrolündeki El-Aned Askeri Üssü'ne SİHA (silahlı insansız hava aracı) ve balistik füzelerle gerçekleştirilen ve çok sayıda askerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşın ancak barışçıl yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin, çatışmaların devamının kardeş Yemen halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizi daha da derinleştirmek dışında bir sonuç getirmediğinin artık tüm taraflarca idrak edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ülke genelinde bir an önce kapsamlı ateşkes ilan edilerek, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı kararları ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inanıldığı vurgulandı.

İran destekli Husiler, El-Aned Askeri Üssü'ne, 10 Ocak 2019'da, askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih ez-Zindani, Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu bir grup asker hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA