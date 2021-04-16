Yemesi için baskı yapmak çocuklarda yeme bozukluğuna neden olabilir

Okul çağındaki çocukların iştahsızlarının nedeni genellikle anne-babanın iş durumu, ayak üstü beslenme alışkanlığı, kantin-kurs gibi yerlerde bulunan yiyeceklerdir. İştahsızlıkta öncelikle altta yatan bir sebebin olup olmadığı saptanmalı. “Çocuk fiziksel olarak mı yemek istemiyor yoksa duygusal olarak mı?” sorusu yanıtlanmalı. İştahsızlığa neden olan bir hastalık saptanmadıysa ebeveynler bazı ipuçlarıyla çocuğu yemeye teşvik edebilir.

ÖDÜL DE CEZA DA VERMEYİN

İştahı olmayan çocuğa tutarlı yaklaşın. Yemek seçimlerinizle ona örnek olun. Tek seferde çok fazla yedirmeye çalışmayın. Öğünlerini az az ama sık bir şekilde planlayın. Verdiğiniz bir besini istemiyorsa o besini vermekten vazgeçip daha sonra çocuk sakinleştiğinde tekrar deneyin. Yemesi karşılığında ona şekerli besinleri ödül olarak vermeyin. Ödül verilen çocuk o besini her yediğinde tekrar ödüllendirilmek ister. Bu da obezite için risktir.

Çocuğu yemek yemeğe zorlamak, yemesi için tehdit etmek psikolojisini olumsuz etkiler. Zorlamayla karşı karşıya kaldığında istenen şeyi öğrenerek değil, ceza almamak için yapar. Bu da iştahsız çocuğu yemeklerden daha fazla uzaklaştırır. İştahsız olan çocuğa ısrarla yemek yedirmeye çalışmak, anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıklara yol açabilir. Bu hastalıklarda bedensel belirtiler ön planda olsa da aslında ciddi ruhsal sorunlar vardır. Çocuk zorlandığı için tepkilere yönelir. Örneğin, “Yemek istemiyorum ama beni zorluyor, o zaman gidip yediklerimi kusacağım” şeklinde bir davranış geliştirir.

Abur cuburla karnı doymasın