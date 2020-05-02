Yemin dizisinin sezon finali 1 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Yemin 240. sezon sonu bölümü ile ekranlara veda edecek. Yemin dizisi son bölümde Emir, Reyhan’ın doğumdan vazgeçmesi için elinden geleni yapıyordur ama hiçbir şey fayda etmiyordur. Reyhan bebeği ile beraber kendisinin de yaşayacağına tüm kalbiyle inanır. Emir, Reyhan’ın kalbini kırmayı bile göze alıp ikna etmek için her yolu denemeye başlar ama diğer taraftan ise baba olamama fikrinin acısını tek başına yaşar. Reyhan’ı kaybetme korkusunu iliklerine kadar hisseden Emir bütün çareler tükendiği anda bir çözüm bulabilecek mi? Narin’in oyundan haberi olduğuna dair cevabından sonra Kemal’in tepkisi büyük olur. Narin’e karşı daha da duvarlı bir hal alan Kemal’in tekrardan inadı tutar. Şehriye ile Hızır’ın kurduğu oyun, Kemal’in inadı ile birleşince hastalanmasına sebep olur. Bu hastalık iki aşığı yakınlaştıracakmış gibi dururken hasta Kemal’e kıyamayan Narin’in çabaları sonuç verecek mi?

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