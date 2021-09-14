Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 2021 3. dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınav tarihleri belli oldu. Buna göre, sınava ilk defa katılacak adaylar ile tekrar katılacak adaylar farklı tarihlerde başvuru yapacak. Peki, yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? İşte, 2021 3. dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınav tarihleri…

2021 3. DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2021 3. dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınav 4-13 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek.

2021 3. DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava ilk defa katılacak adaylar 13-27 Eylül tarihlerinde, tekrar katılacaklar ise 25 Ekim-8 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecekler.

İlk defa YMM sınav başvurusu yapacak adayların 27 Eylül itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Bunula birlikte, başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

İlk defa sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

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