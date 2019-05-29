Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından gerçekleştirilen Yeminli mali müşavirlik sınavına ilişkin tarihler belli oldu. Peki, Yeminli mali müşavirlik sınavına nasıl başvurulur? Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? İşte detaylar…

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ilk kez YMM sınavına katılacaklar için son başvuru tarihi 17 Haziran olarak belirlendi. Tekrar sınava katılacaklar ise başvurularını 17 Haziran-17 Temmuz’da yapabilecek.

İlk kez sınava katılacak adaylar, https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra belgenin çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla TÜRMOB Başkanlığına gönderecek. Tekrar sınava katılacak adayların ise söz konusu internet adresinden başvuru yapmaları yeterli olacak. YMM 2. dönem sınavları 22 Ağustos-1 Eylül’de yapılacak.