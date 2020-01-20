Yengeç, anne-çocuk ilişkisinin bir işaretidir, bu nedenle bu bebekler “anne enerjisinden” güçlü bir şekilde etkilenir. Bu aynı zamanda beslenmeye ihtiyaç olarak da yorumlanabilir. Birincil bakıcıları kim olursa olsun, bu çocuklar muhtemelen bakıcılarına bağlı olacaklardır. Yengeç burcu çocukları karamsar olabilir ve bebekler gibi çok ağlayabilirler. Yengeç göğüs bölgesini yönettiği için, onları emzikten ve emzirmeden ayırmak zor olabilir. Bu hassas çocuklar “duygusal yiyiciler” de diyebiliriz. Endişeli hissettiklerinde veya bilmedikleri bir yerde olduklarında bir şeyleri ağzına sokmak isteyeceklerdir. İçecek veya atıştırmalıkla yatıştırılabilirler. Sürekli bebek bezi değiştirmek istemiyorsanız, onlara sarılabilecekleri bir bebek veya oyuncak ayı gibi kendilerini güvende hissettirecek şeyler vermeyi deneyin. Aile odaklıdırlar, yeni insanların yanında utangaç hissedebilirler. Aşina olmadıkları biri (bir aile dostu veya bebek bakıcısı gibi) onları almaya çalışırsa Yengeç çocukları ağlayabilir ve çığlık atabilir. Okulda veya topluluk içinde iyi huyludurlar. Yengeç bebekleri modaya uygun giyinmeyi severler.

Yengeç burcu bebekler ve çocuklarında dikkat edilmesi gerekenler

* Yengeç “anne işaretidir” ve bu çocuklar ilgilenmek için bebek veya oyuncak hayvanlara sahip olmayı severler. Evcil hayvanlarla da iyi geçinirler, ancak çocuklarla yatmayı seven bir cins seçtiğinizden emin olun.

* Yemek, yengeç bebeği veya çocuğu için favori bir eğlencedir. Mutfakta yardım etmeyi severler, bu nedenle masayı kurmak, bulaşık yıkamak veya yemek hazırlamak gibi her türlü iş kolayca onlar için bir oyuna dönüştürülebilir.

* Sanatsal düşünmeyi severler. Yengeç bebekleri çizim, boyama ve kolaj yapmayı severler. Resimli kitaplar öğrenmelerine yardımcı olmak için yengeç bebekleri için idealdir.

* Odalarını dekore etsinler. Rahat, bir “yengeç kabuğu” na sahip olmak yengeç bebeklerinde güvenlik duygusu için önemlidir. Küçüklükten yetişen bir iç tasarımcı olduğunu göreceksiniz.

* Onlara zaman tanıyın. Yengeç çocukları kimi zaman kendi kabuğuna çekilir. Bu onlar için dinlenme ve düşünme zamanıdır. Yengeç çocuklarını böyle zamanlarda diğer çocuklarla oynaması için onu zorlamayın.

Yengeç burcu çocuğu olan ebeveynler için ipuçları

* Yengeç çocuklarının duygusal sağlığı için sakin ve istikrarlı bir ev hayatı şarttır. Ev içi uyuşmazlıklar onları etkiler. Ne pahasına olursa olsun sesinizi yükseltmeyin. Yengeç çocuğunun önünde tartışmaktan ve sesinizi yükseltmekten kaçının. Yengeç çocukları böyle durumlarda kendilerini suçlayabilir ve anne/baba rolünü üstlenerek hareket edebilir.

* Yengeç çocuklarını başka bir çocuğa ısınmadan arkadaş olmaya zorlamayın. Yengeçler, yabancılarla birlikteyken utangaçtırlar. Yalnız kalmaması için de onları mümkün olduğunca erken diğer çocuklarla sosyalleştirin. Kendi istedikleri zaman bunu yaptıklarında genellikle akranları arasında lider olurlar.

* Otoriter çizgilerini izleyin. Diğer çocuklarla yengeç abartılı bir “anne” rolünü üstlenebilir. Bu genellikle utangaçlıkla mücadele etmek için kullandıkları bir savunma mekanizmasıdır. Bununla birlikte ebeveyn olarak, onları takım oyuncusu olmaya teşvik edin ve diğer çocuklarla uzlaştırın, böylece ellerinizde yengeç çocuğunun zorba olmasını da engellemiş olursunuz.

* Sessiz oldukları için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını düşünmeyin. Yengeçlerin “iyi çocuk” kompleksi vardır ve ihtiyaçları için konuşamayabilirler. Birebir sohbetler yaparak onlarla düzenli olarak konuşun. Gizlilik onlar için önemlidir ve içlerindekini bir kalabalığın içinde genellikle dökmezler.

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