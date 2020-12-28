Yengeç dolunayı ile gelen yeni yıl

Haftaya Güneş ve Uranüs'ün muhteşem uyumlu açısı ile başlıyoruz. Güneş hayatiyet, vücut direnci, Uranüs ise vücut ritmi ve elektriksel akımlarıyla ilişkili görülür. Güneş ve Uranüs'ün toprak burçlarındaki uyumlu açısı kalp ritmi, uyku ve uyanıklık düzeni gibi biyolojik ritimler, canlılık hissi ve vücut direncimizi olumlu etkiliyor.

Güneş bilinç ve irade ile de ilişkilidir. Uranüs ile uyumlu açısı haliyle farkındalığımızı da arttıracak ve uzun zamandır bırakmak isteyip de bırakamadığımız alışkanlıklarımızdan bir anda vazgeçebilme gücünü verecek bize. Bize zarar veren alışkanlık ve davranışlarımızın nedenlerinin farkına varıp, artık bırakmak isteyebiliriz. Zararlı tüm alışkanlıklardan kurtulmanın tam zamanı. Neyi bırakmaya niyet edersek bırakabileceğiz bu hafta.

Yengeç dolunayında Ay, Merkür ve asteroit Hades dikkat çekiyor

30 Aralık günü gerçekleşecek dolunayın haritası lokomotif tipte bir harita, başı çeken gök cismi de Ay. Asteroit Hades ile kavuşum yapan Ay uç deklinasyonlarda, uzak karşıtlık yapan Merkür de öyle, yani ekvatordan oldukça uzak yerleşimdeler ve etkileri daha bariz hissedilecek. Bozulmuş şeyler, zehirler, mikroplar, geçmişle ilgili sorunları ifade eden Hades, Güneş ile oldukça yakın ve Merkür ile biraz uzak karşıtlık yapıyor.

Durmuş, bozulma ihtimali olan gıdalardan özellikle kaçınalım

Dolunay döneminde kokmuş ya da bozulmuş gıdalar sorunlara yol açabilir, mikrop ve zehirlenme nedeniyle hayatiyet sorunları, akciğer ya da sinir sistemi sorunları yaşayabiliriz. Ay da işin içinde olduğundan ilk planda besin zehirlenmeleri akla geliyor. Ay aynı zamanda duygularla, Merkür ise zihinle ilişkilidir. Bu dolunayda geçmiş sorunlarla ilgili sıkıntılar ya da takıntılar, bıkkınlıklar gündeme gelebilir. Vesveselere meydan vermeyelim. Aklımıza takılan bir şey olduğunda temizlik, bahçe uğraşları, oyalayıcı yemekler, jimnastik-spor gibi fiziksel hareket gerektiren işlere vermeye çalışalım kendimizi. Evdeysek temizlediğimiz şeyleri tekrar temizleyelim zararı yok, hiç yapacak bir şey bulamazsak dolapları dökelim.

Merkür Vega, Güneş Facies ile kavuşum yapıyor

Dolunay haritasında Vega ve Facies yıldızlarının etkisini hissedeceğiz. Ay da Alhena yıldızı ile kavuşum yapacak. Sezgilerimiz ve sanata eğilimimizin artacağı bir dönem. Adı "gururla ilerleyen" anlamında olan Alhena eylem ve kararlılığın yıldızı. Özgür bir zihin, başarı, sanata ve bilime eğilim, strateji geliştirme yeteneği vaat ediyor, ama olumsuz kullanımlarda huzursuzluk, aldırmazlık, zihinsel sorunlar, yaralanmalar verebilir. Alhena tembelliği sevmez. Bu dönemde üşenmeyelim, fiziksel olarak daha aktif olmaya ve olumlu düşünmeye çalışalım. Güneş ile birleşen Facies mercek görevi görüyor, ayrıntıları çok daha net fark edebilme şansımız olacak. Olumsuz düşünceler Facies etkisini de bozabilir, kaza ve yaralanmalara açık bir dönemdeyiz. Dürtüsellikten ve şiddetten özellikle kaçınalım.

Ve Elvis Presley'in yıldızı Vega Merkür ile kavuşum yapacak. Vega sanatçıların yıldızı, Babil'lerin "hayat kraliçesi" adını verdiği yıldız. Olumlu etkilerinin yanı sıra zevke sefaya düşkünlük ve dillere düşme riski de getirebilen Vega da iyicil etkilerini ancak vicdanımızın sesine uyarsak gösterecek. Aksi takdirde zalimlik, ön yargılar, bağımlılıklar, görme ve duyma sorunları, beyin ve akciğer hastalıkları risklerini getirebilir. Bu ara şüpheci, aşırı açık sözlü, kırıcı olmaktan kaçınalım. Merkür'ün Vega kavuşumuyla kazandığı muhteşem ifade gücünden yararlanmaya çalışalım.

Dolunaydan sonrasına dikkat

Güneş-Uranüs uyumu etkisinin gittikçe azalacağı dolunay ve sonrasında orta nokta etkileri enfeksiyonlara direncimizin azalabileceğini gösteriyor. Güneş-Hades karşıtlığı da hala etkili olmaya devam edecek. Yediğimiz besinlerin taze ve temiz, soluduğumuz havanın temiz, zehirsiz ve mikropsuz olması önem kazanıyor. Maske kullanımına özen gösterelim. Zehirlenmeler, mikrop bulaşma riskleri yüksek görünüyor. Venüs tam dolunay günü Neptün ile kare açı yapıyor ve Güney Ay Düğümü ile kavuşuyor olacak. Güney Ay Düğümü kavuşum yaptığı gök cisminin enerjisini azaltır, Neptün ise saptırır. Venüs vücuttaki dengeler ile ilişkili olduğundan su ve tuz dengesine, kan şekeri ve potasyum dengesine dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı tatlı, ağır, aşırı tuzlu gıdalardan kaçınalım. Aşırıya kaçmamak üzere elma, muz, patates gibi potasyum içeren besinleri tüketmeyi ihmal etmeyelim.

Yeni yıla Merkür-Neptün uyumlu açısı ile giriyoruz. İfade gücümüz yerinde olacak. Zihin dinginliğini kazanabileceğimiz, zihinsel dengeyi yakalayacağımız bir dönem. Yeni yılın ilk günü yapacağımız tüm ruhsal çalışmalarda desteklendiğimizi, daha fazla yarar gördüğümüzü fark edeceğiz.

Mutlu ve sağlıklı bir yıl dilekleriyle tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalınız!





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