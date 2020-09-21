Yengeç enerjisini kullanalım

Etkiler farklı olsa da kesinleşecek her açı bizi yürüyen merdiven gibi basamak basamak bir sonraki pozisyonun bilinç deneyimlerine hazırlayacak; tabii bu arada hem biyolojik, hem psikolojik varlığımızla ilgili farkındalıklar geliştirmemizi de sağlayacak. 21 Eylül’de Merkür-Plüton, 23 Eylül’de Merkür-Satürn karesinin, 24 Eylül’de Merkür-Mars karşıtlığının ve sonrasında da Mars-Satürn karesinin kesinleşeceği günlerden geçiyoruz.

Gökyüzünde T-kare dediğimiz, ikili sert açıların birleşerek oluşturduğu bir açı kalıbı olacak, yani diyagrama yansıttığımızda gezegenleri birleştiren çizgilerin bir dik üçgen oluştuğunu göreceğiz. T-kareler zorlayıcı olabilse de, içimizde saklı olan potansiyeli çıkarmamızda itici güç oluşturabilir ve en önemlisi kaçış yolu bulabileceğimiz kalıplardır. Bu nedenle bu haftaki yazımızda hem sert açı etkilerini, hem de hafta boyunca etkili olacak T-kare açı kalıbının kaçış yollarını özetlemeye çalışacağım.

Mars ve Merkür başrolde Mars da Merkür de hafta boyunca etkilerini sert açılarla gösterecek. Merkür sinirler, akciğerler, el ve kol bölgesi, el becerileri ve zihinsel konuları, Mars psikolojik ve bedensel aktivite artışını, kaslar, atardamarlar, ateşli hastalık ve enfeksiyon konularını, Merkür -Plüton karesi sinirler, sinir iletimi ile ilgili aksaklıkları, zihinsel hastalıkları ve takıntıları, Merkür-Satürn karesi karamsarlık, bağırsak çalışma sorunları, nefes sorunları, duyma problemleri, eklemlerde sertleşme ve kaşıntıları gündemimize getirebilir. Mars-Merkür karşıtlığı huzursuzluk, sinir ve solunum sistemi iltihapları, kas seğirmeleri ve hastalıkları, sakarlıklar, kazalar, barsak ve sindirim sorunları ile kendini gösterebilir. Jüpiter’in de sert açılara dahil olduğunu ve Mars-Satürn karesinin de yolda olduğunu unutmayalım, damar tıkanıklıkları, karaciğer ve safra sorunları da bu ara daha fazla görülebilir.

Yengeç özelliklerini kullanmakta fayda var Tıbbi astrolojide evlerle ifade edilen hayat alanlarını şifa ve destekleyici tedavi amaçlı kullanırız. T-kare açı kalıplarında da diyagramda dik açı köşesinin karşısındaki burç ve ev konuları kaçış yolu olarak kullanabilir. Bu hafta etkili olacak T-karenin dik açı köşesinin karşısında Yengeç burcu bulunuyor. Hepimizin yükselen burcu farklı olduğundan Yengeç burcu farklı bir eve, yani hayat alanına düşecek. Şimdi bu alanı ve Yengeç enerjisini kullanmanın tam zamanı. Yengeç besleyici, koruyucu özellikleri öne çıkan, alıcı, dönüştürücü, örtücü bir burçtur. Bu hafta biraz daha ev odaklı yaşayalım, yemeklerimizi mümkün olduğunca evde pişirelim, hijyenik ve beklememiş olmasına özellikle özen gösterelim, malum Merkür sert açıları nedeniyle sindirim sistemi enfeksiyonlarına oldukça açık olacağız.

Çok yağlı olmamak şartıyla et, ıspanak, maydanoz gibi demir içerikli besinleri, B vitamini ve kalsiyum içeren yoğurt, yumurta ve yeşil sebzeleri soframızdan eksik etmeyerek Merkür ve Mars enerjilerini destekleyelim. Kendimizi zorlamadan nefes egzersizleri yaparak kaburgalarımızın arasındaki kaslarımızı çalıştıralım. Psikolojimizi ve zihin sağlığımızı destekleyen hobilerle, el işleriyle, çiçeklerle, yemekle, ev işleriyle, varsa evcil hayvanlarımızla ilgilenmek iyi gelecek.

Yükselen burcumuza göre bakarsak

Yükselen burcumuzun derecesine göre Yengeç burcu alanı biraz farklılık gösterebilir. Yükselenimiz burcun ilk derecelerine denk geliyorsa bir önceki burç, son derecelerine denk geliyorsa bir sonraki burç yükseliyormuş gibi etkiler alabiliriz. Önerileri değerlendirirken bunu da gözden kaçırmayalım:

Yükselen Koç: evle ilgili uğraşlara ve evde yapabileceğimiz hobilere, aile büyüklerimize, kökenimize, doğduğumuz yere, hatıralarımıza yönelelim

Yükselen Boğa: komşularımıza, yakın çevremize, yakın akrabalarımıza yönelelim, hep ilgimizi çekmiş konularda mümkün olduğunca çok şey okuyalım

Yükselen İkizler: yemeklerimizi mümkün olduğunca evde pişirelim, seçici beslenelim; bu ara yediklerimiz, eşyalarımız, varlıklarımız ile ilgilenelim

Yükselen Yengeç: kendimize vakit ayıralım, kitap okumak, kişisel gelişim gibi dünyaya bakış açımızı genişletecek uğraşlar seçelim, özümüze dönüp içimizdeki varlıkla bağlantımızı pekiştirelim

Yükselen Aslan: bilinçaltı çalışmaları yapmanın ve gizli benliğimize yoğunlaşmanın tam zamanı. Olumlamalar, affetme ve meditasyon çalışmaları, biraz yalnız kalmak iyi gelecek

Yükselen Başak: salgın riskini unutmadan sosyal çevremize, sanal ortamlara, uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımıza ve akrabalarımıza yönelelim; umutlarımızı hatırlayıp tekrar yeşertelim

Yükselen Terazi: Yengeç enerjisini işimize yansıtmanın tam zamanı. Ilımlı, örtücü, besleyici tutumlarla kendimizi işimize verebiliriz. Görünür olmaktan korkmayalım

Yükselen Akrep: hayat felsefemizi derinleştirme, inançlara, yurtdışı ilişkilere, farklı kültürlere, astroloji benzeri ilimlere yönelme zamanı. Yazmak çok iyi gelecek, günlük tutabiliriz

Yükselen Yay: metafizik konulara, ruhsal çalışmalara, miras konularına yönelebiliriz. Ortaklıklarla ya da dolaylı kazançlarla, borçlarımızla ilgilenebilir, yakınlarımıza varlıklarını değerlendirme konusunda yardımcı olabiliriz

Yükselen Oğlak: karşımızdakini besleme, şefkat gösterme ve ilişkilerle beslenme zamanı. Danışmanlık almaktan ya da vermekten çekinmeyelim

Yükselen Kova: kendimizi rutin işlerimize verelim. Evcil hayvanlarımızı beslemek de olsa, yapacağımız her hizmetler enerjimizi toplamamıza daha da yardımcı olacak

Yükselen Balık: Sanata, çocuklarla ilgili konulara, içimizdeki çocuğa yönelebiliriz. Sevmekten sevilmekten, güzel zaman geçirmekten çekinmeyelim Tekrar buluşana kadar sağlıcakla kalın, her şey gönlünüzce olsun!