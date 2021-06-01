Türkiye Yengesine tecavüz eden jokeyle ilgili flaş karar

Yengesine tecavüz eden jokeyle ilgili flaş karar

Türkiye

Yengesine tecavüz eden jokeyle ilgili flaş karar

Uğur Polat isimli Türkiye'nin en iyi 5 jokeyinden biri olarak gösterilen kişinin diğer 2 arkadaşıyla birlikte kar maskeleri takarak yengesine tecavüz ettikleri suçundan aldıkları hapis cezasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

01 Haziran 2021, Salı 07:39 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en iyi 5 jokeyinden biri olarak gösterilen Uğur Polat'ın iki jokey arkadaşıyla birlikte yengesine tecavüz suçundan aldıkları hapis cezasının iptal talebi, Yargıtay tarafından reddedildi.

Böylece sanıklara verilen 15'er yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu. Olay, İstanbul Bakırköy'de Mayıs 2016'da yaşanmıştı. Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyinin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N.P., Uğur Polat'ın evine gitti.

3 JOKEY HAKKINDA DAVA

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, evde bulunan Uğur Polat jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Polat, genç kadına tecavüz etti. Evden kaçan kadın yoldaki bir kişiden yardım istedi ve polise ihbarda bulundu. Üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden koksun kılmak'tan dava açıldı.

15'ER YIL HAPİS CEZASI

3 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçundan 3 jokeye 15'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 14. İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti ve 3 sanığa verilen hapis cezası onandı.


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