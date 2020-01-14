Onur Binay/posta.com.tr

Avrupa Komisyonu on yıldan uzun bir süredir mobil cihazlar için tek bir şarj yöntemi talep ediyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Komisyon, teknoloji üreticilerinin tek bir şarj konektörüne sahip olması konusunda teşviklerde bulunuyordu. Ancak Apple, bu teşviklerin dışında kalıyordu. Android ekosisteminde bulunan bütün akıllı telefonlar Micro USB ya da USB Type-C konektör kullanıyorken, iPhone'lar Lightning girişine sahip.

Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri, Avrupa Komisyonu'nu her akıllı telefon satıcısını tek bir ücretlendirme yöntemi benimsemeye zorlamak için yasal düzenleme yapmaya çağırdı. Tartışmayı takiben yapılan açıklamada konuyla mücadelede bir “yasama yaklaşımı” üzerinde çalışıldığı söylendi.

Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili daha sonraki bir oturumda oy kullanmayı planlıyor. Avrupalı ​​milletvekilleri bunu oylarsa Apple, iPhone'ları şarj etmek için USB Type-C bağlantı noktasını kullanmak zorunda kalacak ve Lightning konnektörünü bırakacak.

Her akıllı telefon üreticisi henüz tek bir şarj yöntemi benimsemese de, şarj cihazı türlerinin sayısı 2009'da 30'dan sadece üçe düşmüştü. Bunlar USB Type-C, mikro USB ve Lightning.

Tartışmada, Avrupa Parlamentosu üyeleri, teknoloji endüstrisinin çeşitli standartları koruyarak nasıl ek e-atık ürettiğine dikkat çekti ve bu da tüketicileri genellikle farklı kablo ve adaptörlerle tanıştırdı.

Apple bu son gelişmeye yanıt vermese de, şirket daha önce tek bir şarj portunun “yeniliği teşvik etmek yerine yeniliği dondurduğunu” söylemişti. Apple yetkilileri ayrıca, yeni bir uygulamayı hayata sokmanın Lightning portunun sonunu getireceğini, dolayısıyla Lightning'in eskimiş olacağını ve bunun da doğaya atık olarak döneceği anlamına geldiğini belirtmişti.



