Yeni AirPods kalp atış hızını ölçebilir

Bu yıl Apple'ın geleneksel AirPods'larının yeni sürümlerini göreceğimiz gibi görünse de, bu, Apple'ın inanılmaz derecede popüler gerçek kablosuz kulaklıkları için bir sonraki büyük şey üzerinde aktif olarak çalışmadığı anlamına gelmiyor.

Apple'ın son birkaç aydır AirPods planlarına dair birçok farklı rapor duyduk ve bunları size aktardık. Güvenilir raporlar ise üçüncü nesil AirPods'ları bu yıl göremeyeceğimizi bildirdi. Teni AirPods Pro’ların 2021'de gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, AirPods Pro Lite hakkında bazı söylentiler duyduğumuz halde, yeni bilgiler, bunların BeatsX kablosuz kulaklıklara güncelleme gibi yeni bir Beats ürünü olabileceğini gösteriyor.

2020'de yeni AirPods modeli beklenmiyor ancak Apple'ın üzerinde çalıştığı kafa üstü kulaklık olan AirPods Studio'nun üretiminin tamamlandığı biliniyor. Bu kulak üstü kulaklıkların zaten üretimde olduğu ve önümüzdeki ay piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, Tayvanlı şirket ASE Technology tarafından üretilecek Ortam Işık Sensörleri'ni (ALS) AirPods'a entegre etmeye hazırlanıyor. ASE Technology tarafından üretilen bu sensörler, yeni AirPods'ların; kalbin atış hızını, adım sayısını, sağlık koşullarını izlemesini, kafa hareketlerini algılamasını ve hatta çeviri yapmasını sağlayacak.

Apple'ın bu çalışmalarını göz önüne aldığımızda şu anda şirketin sağlık faktörüne üst düzey önem verdiğini söyleyebiliriz.







