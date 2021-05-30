Yeni AirPods Pro 2022 yılında fitness takibi özelliğiyle gelebilir

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, yeni AirPods Pro, 2022 yılında fitness takibi özelliğiyle gelecek. Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine ek olarak cihazda yeni bir hareket sensörü de bulunacak. Ürün, bu sayede fitness takibi yapabilecek. Kullanıcıların böylece AirPods Pro takılıyken ayrı bir akıllı bileklik veya akıllı saat takması gerekmeyecek.

Sap bölümünün daha kısa olması beklenen ürün, 2021 yılı içerisinde tanıtılacak. Gurman’ın iddiasına göre, Apple, yeni AirPods’u iPhone 13 ile birlikte duyuracak. Şirket ayrıca AirPods ve AirPods Max modellerine daha fazla renk seçeneği ekleyecek.