Bilim & Teknoloji Yeni AirPods Pro 2022 yılında fitness takibi özelliğiyle gelebilir

Yeni AirPods Pro 2022 yılında fitness takibi özelliğiyle gelebilir

Bilim & Teknoloji

Yeni AirPods Pro 2022 yılında fitness takibi özelliğiyle gelebilir

Yeni AirPods Pro, 2022 yılında fitness takibi özelliğiyle gelebilir. Yeni modelin 2021 yılı içerisinde iPhone 13 ile birlikte tanıtılabileceği belirtildi.

30 Mayıs 2021, Pazar 10:29 Son Güncelleme:
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Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, yeni AirPods Pro, 2022 yılında fitness takibi özelliğiyle gelecek. Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine ek olarak cihazda yeni bir hareket sensörü de bulunacak. Ürün, bu sayede fitness takibi yapabilecek. Kullanıcıların böylece AirPods Pro takılıyken ayrı bir akıllı bileklik veya akıllı saat takması gerekmeyecek. 

Sap bölümünün daha kısa olması beklenen ürün, 2021 yılı içerisinde tanıtılacak. Gurman’ın iddiasına göre, Apple, yeni AirPods’u iPhone 13 ile birlikte duyuracak. Şirket ayrıca AirPods ve AirPods Max modellerine daha fazla renk seçeneği ekleyecek.  

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