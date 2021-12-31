Hem kadının iş piyasasında kalabilmesi hem de genç nüfus oranının korunabilmesi için çalışan yeni annelere devlet, çeşitli isimler altında destek veriyor. Bu destekler gebelik anından itibaren başlıyor, bebek doğduktan sonra da belli yaşlara kadar devam ediyor.

Annelere her doğumda en yüksek katkıyı ise ‘doğum parası (rapor)’ sağlıyor. 2022 yılı için en düşük doğum parası 12 bin 454 lira olacak. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

ARANAN ŞARTLAR

Ancak yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

BAŞKA NELER VAR?

GEBELİK VE LOHUSALIK

Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları için aylık 45 lira karşılıksız destek sağlanıyor. Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlara, bir defaya mahsus 100 lira ödeniyor. Lohusalık döneminde düzenli muayenelere gidilmesi halinde, 2 kereye mahsus 45 lira tutarında yardım ödemesi yapılıyor. Bunun için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapılabilir.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Süt parası (emzirme ödeneği) desteğinden hem SGK’lı hem de Bağkur’lu anneler yararlanabiliyor. Bir kerelik 232 lira olan bu ödenek için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bu ödemenin yeni yılda 300 liraya yaklaşması bekleniyor.

YENİ DOĞAN PARASI

15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den başvuru imkanı var. Aile Bakanlığı il müdürlükleri ile ilçelerde kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor

ÇOKLU ÇOCUK YARDIMI

En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.