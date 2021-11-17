Kültür & Sanat Yeni araştırma: Kültürlü görünmek için...

Yeni araştırma: Kültürlü görünmek için...

Kültür & Sanat

Yeni araştırma: Kültürlü görünmek için...

İngiltere ve ABD’de yapılan 2 farklı araştırma, insanların kültürlü ve statü sahibi görünmek için yaptıkları ve söyledikleri yalanları ortaya çıkardı. İşte o araştırmaların ilginç sonuçları...

17 Kasım 2021, Çarşamba 07:38 Son Güncelleme:
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İngiltere’de yapılan araştırma her 2 kişiden birinin popüler dizileri izlemediklerini kabul etmektense yalan söylediğini ortaya çıkardı. Hatta bu kişiler, izlemedikleri dizi hakkında yorum yapıp sohbetlere katılıyor. Sebebi ise kişinin karşı tarafa ‘popüler kültürden geri kaldığını’ belli etmeme arzusu. Hakkında en çok yalan söylenen diziler ise sırasıyla ‘Stranger Things’, ‘Game of Thrones’ ve ‘Breaking Bad’ oldu.

1 BARDAK KAHVE NELER BAŞARIYOR!

Sağlıklı yaşamak için günde 10 bin adım atılması öneriliyor. ABD’li bilim insanları, kişilerin bu hedefe ulaşması için her gün 1 bardak kahve almasını tavsiye etti. Sebebi ise bir hayli ilginç: California Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; popüler kahve zincirlerinden kahve alan kişiler her gün ortalama 1000 adım daha fazla yürüyor. Çünkü elinde kahve bardağıyla dolaşan kişiler, kendilerini statü sahibi hissediyor.

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