2022 asgari ücret zammı yasal olarak ay sonuna kadar belirlenmek zorunda. 1 Aralık’ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi 7 Aralık’ta gerçekleşirken, 9 Aralık’ta yapılan son toplantıda ilk kez rakamlar telaffuz edilmiş, işveren kesimi asgari ücret için 3.100 TL teklif sunarken, TÜRK-İŞ asgari ücret için 3900 TL teklif etti. Peki, yeni asgari ücret maaşı ne zaman belli olacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

2022 asgari ücret zammı 15 Aralık Çarşamba öğlen saatlerinde henüz açıklanmadı. Diğer yandan hafta başından bu yana neredeyse tüm ülke asgari ücret zammının açıklanmasını bekliyor.

Pek çok tahmine bakıldığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. Toplantısını pazartesi günü yapılacağı yönündeydi. Ancak ne pazartesi ne de salı günü konuya yönelik bir açıklama yapılmadı. “Asgari ücret neden açıklanmadı?” sorularının havada uçuştuğu şu günlerde CNN Türk canlı yayınında son durumu aktaran Gülşen Coşkun "Asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu ancak şu saate kadar duyurulmadı. Bu hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Yasal olarak bu ay sonuna kadar süre var. Taraflar uzlaşı ile yaklaşmıştı ancak son açıklamalara göre resmi bir program duyurulmadı.

Taraflar şuna dikkat çekiyor. Hesaplama noktasında, bazı teknik düzeyde hesaplamalara devam edildiği belirtiliyor. Bu nedenle henüz bir tarih açıklanmadığı ifade ediliyor." dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücret maaşının ne zaman belli olacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte tarafların yasal olarak ay sonuna kadar bir anlaşma sağlaması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETTE SON GELİŞMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz.

'CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."

AKANSEL KOÇ: ENFLASYONA KARŞI ÇALIŞANLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Üçüncü toplantının ardından açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da TÜİK’ten alınan parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapıldığını kaydederek, "Bizim ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama; asgari ücretli ile çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere onların enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var; ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK’tir. Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada" dedi.