  • Haberler
  • Gündem
  • Yeni askerlik sistemi düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik sistemi düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemede, Meclis'teki teklif Ramazan Bayramı sonrası görüşülecek.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
A A
Yeni askerlik sistemi düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi.

5 PARTİNİN ORTAK KARARI

CNN TÜRK’ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre; tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştılar.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...