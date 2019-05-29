Yeni askerlik sistemi düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı
Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemede, Meclis'teki teklif Ramazan Bayramı sonrası görüşülecek.
Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi.
5 PARTİNİN ORTAK KARARI
CNN TÜRK’ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre; tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştılar.