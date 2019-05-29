Yeni askerlik sistemi düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi.

5 PARTİNİN ORTAK KARARI

CNN TÜRK’ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre; tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştılar.



