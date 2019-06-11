Yeni askerlik sistemi için artık sonlara doğru ilerliyoruz. Konu bugün Meclis'te tartışılacak ve kanun teklifi görüşülecek. Meclis'in açılması heyecanla beklenirken sıklıkla yöneltilen soru sabahtan itibaren "Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi?" şeklinde...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yeni askerlik yasa tasarısının bugün görüşülmeye başlanacağını duyurdu. Turan “Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek” dedi. Öte yandan Turan, bedelli askerlikte yaş kriterinde yeni düzenleme olabileceğini söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 AYDA BİR ZAM YAPILACAK

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.