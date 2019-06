Yeni askerlik sistemi hala yasalaşmış değil. Konuyla ilgili son aşamaya gelinmiş durumda... Arık Meclis'ten geçmesine kesin gözle bakılırken son durum ve son açıklamalar yüz binler tarafından araştırılıyor. İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

SON AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi´nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. Askeralma Kanunu´nun hazırlıklarının yeni sistemin getireceği sonuçlar ile göz önüne alınarak hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun bugün 419 bin olduğunu, bu sayının yarısının ise subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er erbaştan teşekkül ettiğini açıkladı. Terörle mücadelede görev alan tüm birliklerin muvazzaf askerlerden oluştuğunu, yükümlülerin ise daha çok geri hizmetlerde değerlendirildiğini belirten Erdoğan, "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırları içinde, ne de KKTC başta olmak üzere, ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Yeni sistemle Türk Silahlı Kuvvetleri´nde zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bu düzenlemelerin bir kez daha ülkemize, milletimize, gençlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri´mize hayırlı olmasını diliyorum. Her şeyden önce şu anda ‘Dünyanın en güçlü ordusu´ diye anılan TSK´nın komuta kademesi kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları biz her an birlikte yaşıyoruz, müzakere ediyoruz, tartışıyoruz" diye konuştu.