Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesine artık ramak kaldı. Kanun teklifinin dün Meclis'e sunulması ve bugün TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilmesiyle birlikte tüm ayrıntılar yüz binlerce genç tarafından araştırılmaya başlandı... İşte konuya ilişkin bilgiler...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Askerlik Sistemi hakkında dün açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları:

100 sene sonra köklü bir değişiklikle beraber askerlik sistemimiz değişiyor. Bir vatandaşımızı 6 ay askerliğini yaptıktan sonra terhis olabilir. Kendisinin tercihi itibariyle devam edebilecek.

Yedek astsubay olarak askerliğini yaparsa artık meslek yüksek okulu bitirenler de yedek ast subay olarak görev yapabilecekler. Görevlerinin sonunda yine kendilerinin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda devam edebilecekler. Bedelli askerlik bugünkü rakamlarla 31 bin lira gibi bir paraya denk geliyor.

Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacaklar. Yoklama kaçağı olanlar bedelliden sadece bir seferlik faydalanacak. Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Bir vatandaşımız gelmediği her gün için 10 TL ceza ödeyecektir. Eğer kendi isteği ile gelirse bu ceza 5 TL’ye indirilecektir.

Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir. Eğer uygun görülürse TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün.

Şu an itibari ile eğer bir askerimiz 6 aylık askerse terhis olacak. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek.

20 yaşını dolduran her erkek vatandaşı bedelli askerlik yapabilir. Erteleme yaşlarını geçirmemek kaydıyla herkes başvurusunu yapabilir.

TSK’nın bir planlaması ve ihtiyacı olacaktır. Eğer üstünden bir talep olursa bedelli için o zaman bir kura çekimi olacaktır. Ama dediğimiz gibi artık yaş sınırı yok 20 yaşını dolduran bedelli askerlikten faydalanabilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARI

Yeni askerlik sistemini detaylarını önceki gün paylaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Askerlik sistemi ile ilgili 1927'den beri devam eden yasalarımız var. Değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenleri de dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını tam olarak temin edelim, burada herhangi bir hata, eksiklik, yanlışlık olmasın diğer taraftan da sistem öngörülebilir olsun şeklindeki yaklaşımla bu sistemi kurgulamaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin TSK'nın ihtiyacının karşılanması başta olmak üzere öngörülebilir, süreklilik, eğitim, mesleki ve sosyal gelişim ihtiyaçlarıyla eğitimli insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını gibi özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Bu çerçevede hazırlanan kanun teklifinin yasalaşmasıyla 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kaldırılacak" ifadesini kullandı.

Akar, bununla ilgili diğer yasal düzenlemelerin de yeni çalışmayla birleşeceğini kaydederek, "Yeni askerlik sistemi göründüğünden çok daha büyük bir olay. Bunu inşallah kazasız, belasız tamamlayacağız. Burada önemli bir değişim, dönüşüm, gelişme içindeyiz. Ülkemiz, milletimiz için en istenilen çözümü yapmaya gayret gösterdik. İnşallah bu da bu şekliyle gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

Yeni sisteme yönelik çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ve YÖK başta olmak üzere, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Akar, "Olabildiğince ayakları yere sağlam basan, duygusallıktan uzak, tamamen objektif kriterlere bağlı, sürdürülebilir, öngörülebilir bir sistem olması noktasında gayret gösterdik" şeklinde konuştu.

SİLAH ALTINA ALINABİLECEK DURUMDA ŞU ANDA 2 MİLYON 200 BİN YÜKÜMLÜ BULUNUYOR

Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlünün olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bunlardan silah altına alınamayan yükümlülerin en büyük bölümünü 1 milyon 600 bin ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Lisede, üniversitede, lisansüstü eğitimde olup da askerliğini erteleyenler gayet normal. Fakat bunun yanı sıra askere gitmeyi geciktirip bedelli askerliği beklemek için çeşitli yol ve yöntemlerle üniversite veya lisansüstü eğitimi yapmak gibi çalışmalara giren gençlerin olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut sisteme göre meslek yüksek okulu mezunlarının yedek subay olamadığını ve kısa dönem askerlikten yararlanamadığını hatırlatan Akar, "Sırf bunlardan yararlanabilmek için kendi mesleğini bırakıyor, üniversiteye gidiyor, oradan dört yıllık diploma almaya çalışıyorlar. Bu da ilave güç kaybına neden oluyor" dedi.

Mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin gencin 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geldiğini dile getiren Bakan Akar, "Bizim normal olarak askere alabileceğimiz sayı ise 400 - 420 bin arasında. Burada kalan yaklaşık 280 bin gencimizin durumu ne olacak? Burada birikim oluyor" diye sordu.

BEDELLİ ASKERLİK 30 BİN LİRA OLACAK

Bedelli askerlikle ilgili yapılan projeksiyonlara ilişkin de bilgi veren Bakan Akar, "Biz '15 bin lira' dersek ne olabilir, '30 bin lira' dersek ne olabilir, '50 bin lira' dersek ne olabilir diye tek tek çalıştık. Hem Silahlı Kuvvetlerin hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakamından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı" diye konuştu.

DÖVİZLİ ASKERLİK UYGULAMALARI

Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

Akar, askerliğe başvuranların bir kısmının bedelli, bir kısmının dövizli yapacağını diğerlerinin de "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olacağını belirterek, "Yapılan hesaplamalar sonucu bir yılda 145 bin kişinin bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. 145 binden fazla bedelli başvurusu olursa durum ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünde öğretmenlerimizde, doktorlarımızda olduğu gibi kura olacak. Kuranın şekli yapılan tecrübelerden istifade edilerek belirlenecek" diye konuştu.