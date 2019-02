Vatani görevini yerine getiren veya getirecek olan yüz binler, hemen hemen her gün yeni askerlik sistemi hakkında bilgi almaya çalışıyor. Askerlik süresinin düşmesini bekleyenler müjdeli haberi bir an önce duymak istiyor. Bu nedenle her açıklama can kulağıyla dinleniyor. İşte konu hakkındaki son açıklamalar...

25 ŞUBAT: "MUHTEMELEN NİSAN'DA GELİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ünal, yeni askerlik sistemiyle ilgili "Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir" şeklinde konuştu.

24 ŞUBAT 2019: "ARZ VE ONAY SAFHASINDADIR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hazırlanan yeni askerlik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır. Bu sistemle bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı etkin şekilde karşılanacak, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimine de azami destek sağlanacaktır. Ülke ve millet olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve dışında meydana gelen gelişmeler, 31 Mart seçimlerini çok önemli ve anlamlı bir hale getirmiştir.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına yeni askerlik sistemi çalışmaları için talimat verdiğini söyledi. Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili şunları kaydetti: "Kurumlar çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime bunu Balıkesir'den duyurmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisansüstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinden aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

Erdoğan, yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordunun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylığın devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle devam etti: "İki yıllık meslek yüksek okulları mezunları için burada yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini ifade eden Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli, er, erbaş kadrolarına geçiş için müracaat edebilecekler. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek" bilgilerini verdi.

"HERKES BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURABİLECEK"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da "Dövizli askerlik ile bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. Dövizli askerlikteki kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı, böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

"ASKERLİK GÖREVİ BİR YÜK OLMAKTAN ÇIKIYOR"

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz ya bedelini ödeyip vatan vazifesini kısa sürede ifa edecek, işinin başına geri dönecek ya da maaşlı olarak görevini sürdürecek. Askerlik vazifesine devam edenlerin bir kısmı da sözleşmeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapma imkanına ayrıca kavuşacak."

Erdoğan, bu çalışmanın henüz taslak aşamasında olduğuna ve nihai safhaya ulaştığında tüm detaylarının milletle paylaşılacağına işaret ederek, yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkeye, millete, gençlere ve Türk ordusuna hayırlı olmasını diledi.