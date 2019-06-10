Yeni askerlik sistemi için gözler seçim sonrasına çevrilmişti araya bayram tatili girdi. Şimdi yarın Meclis tekrar açılıyor ve beklentiler iyice artmış durumda... Öte yandan bedelli askerlik yaş sınırı hakkındaki yapılan açıklamalar sonrası ise "Bedelli askerlik yaş sınırı kaç?" sorusu da gündem oldu. İşte ayrıntılar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yeni askerlik yasa tasarısının yarın (salı günü) görüşülmeye başlanacağını duyurdu. Turan “Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek” dedi. Öte yandan Turan, bedelli askerlikte yaş kriterinde yeni düzenleme olabileceğini söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 AYDA BİR ZAM YAPILACAK

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.